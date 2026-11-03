Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Samandağ'da özel eğitim okulundan akıllı tahta ve kamera çalındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Okulu'na dün gece giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Görevlilerin sabah fark ettiği olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel eğitim okuluna giren şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı.

Olay, dün gece ilçedeki Deniz Mahallesi'ndeki Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Okulu'nda meydana geldi. Okul binasına giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Sabah saatlerinde olayı fark eden görevliler, polise bildirdi. Okulda inceleme yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

Salah için büyük sürpriz! Devlet töreni düzenlenecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Van Gölü'nde korkutan tablo! Arada sadece 15 yıl var

İki kare de aynı yerden! Arada sadece 15 yıl var