Hatay Samandağ'da özel eğitim okulundan akıllı tahta ve kamera çalındı

Hatay Samandağ'da özel eğitim okulundan akıllı tahta ve kamera çalındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Okulu'na dün gece giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Görevlilerin sabah fark ettiği olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel eğitim okuluna giren şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı.
Olay, dün gece ilçedeki Deniz Mahallesi'ndeki Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Okulu'nda meydana geldi. Okul binasına giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Sabah saatlerinde olayı fark eden görevliler, polise bildirdi. Okulda inceleme yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı