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HATAY'da hırsızlık şüphelisi Z.İ., caddede bekleyen Y.K.'nin park halindeki otomobilin üzerine bıraktığı çantayı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen Z.İ., polis tarafından yakalandı.

Olay, 26 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Samandağ ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede bekleyen Y.K., içinde 20 bin lira, 1000 dolar ile çeşitli eşyalarının bulunduğu çantayı park halindeki otomobilin üzerine bıraktı. Bu sırada caddede yürüyen Z.İ., çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Y.K.'nin ihbarıyla harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı çantayla birlikte yakaladı. Çantadaki paranın bir kısmı ele geçirilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı