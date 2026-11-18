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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyumcudan altın yüzük çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen zanlı yakalandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki kuyumcuya giren şüpheli, bir süre alyanslara baktıktan sonra işletmeden ayrıldı.

Ürünlerini kontrol ettiğinde 5 gramlık bir yüzüğün şüpheli tarafından çalındığını fark eden işletme sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzüğü el çabukluğuyla çaldığı belirlenen C.C'yi gözaltına aldı.

Zanlının adresinde bulunan yüzük kuyumcuya iade edildi.

Hırsızlık anı kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA