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Hatay Samandağ'da konteyner yangınında yaşanan patlama cep telefonuyla kaydedildi

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Hatay Samandağ'da konteyner yangınında yaşanan patlama cep telefonuyla kaydedildi
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde gece bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.

İlçenin Mağaracık Mahallesi'nde bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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