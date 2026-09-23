Hatay Samandağ'da 6 bin 205 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimini önleme ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda İ.A. ile R.A. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 165 gram kubar esrar, 170 gram kenevir tohumu, 30 kök kenevir, 6 bin 205 litre sahte içki, 42 bidon, 270 litrelik kazan ve damıtma düzeneği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 113 av tüfeği fişeği, 3 sanayi tüpü ve demir kapan ele geçirildi.

Kaynak: AA