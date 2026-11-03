Hatay Samandağ'da 2006'da öldürülen İbrahim Akgöl davasında 3 şüpheli tutuklandı

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında sahilde bıçaklanmış halde bulunan ve kayıtlara faili meçhul cinayet olarak geçen İbrahim Akgöl'ün öldürülmesiyle ilgili yeniden açılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 22 Haziran 2006 yılında Samandağ ilçesinde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz yatan bir erkeği görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kimliğinin İbrahim Akgöl olduğu belirlenen ceset, otopsinin ardından toprağa verildi. Soruşturmada sonuç alınamaması üzerine cinayet, faili meçhul olarak kayda geçti.

HATAY MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

20 yılın ardından dosyayı yeniden inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 12 şüpheliyi tespit etti. Hatay merkezli İzmir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 12 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilerek 9 şüpheliden 4'ü ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı