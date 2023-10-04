Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesi Akdeniz açıklarında saat 10.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesi Akdeniz açıklarında saat 10.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

KIYIYA 6 KİLOMETRE UZAKLIKTA

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; Samandağ kıyısına 6 kilometre uzaklıkta 10 kilometre derinlikte saat 10.58'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.81 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.