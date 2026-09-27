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Hatay Reyhanlı'da gemi kazasında kaybolan iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Hatay Reyhanlı'da gemi kazasında kaybolan iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, KKTC Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı. Reyhanlı Çarşı Camisi'nde kılınan namaza Kaymakam Muharrem Coşgun, aile ve vatandaşlar katıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan Saliha Miray Biçer (12) ve kardeşi Mehmet Asaf Biçer (6) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, ailesiyle tatilden dönen Saliha Miray ve kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in de aralarında bulunduğu 13 kişi kayboldu. Yapılan çalışmalara rağmen kayıp kişilere ulaşılamadı. Biçer kardeşler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki evlerinin önünde taziye çadırı kuruldu. Reyhanlı Çarşı Camisi'nde öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı namaza, Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun'un yanı sıra ailesi, iki kardeşin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından kardeşlerin babası Hayri Biçer taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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