Hatay Reyhanlı'da çarpışan 2 otomobilden biri koyuna ve park halindeki araca çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan biri önce yol kenarındaki koyuna, ardından park halindeki bir araca çarptı. Sürücülerin ve koyunun yara almadığı kaza, bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, önce yol kenarındaki koyuna, ardından da park halindeki araca çarparak durabildi.
Sürücülerin ve koyunun yara almadığı kaza, bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA