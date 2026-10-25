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Hatay Reyhanlı'da anne ile kızına çarparak ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına otomobiliyle çarparak ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı. Kazada hastaneye kaldırılan anne ile kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.

Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde 23 Ekim'de meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde A.Y. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe ile kızı Meryem Azra Yetek'e çarpmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ile kızı müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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