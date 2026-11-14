Hatay Payas'ta motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hatay Payas'ta motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, cenazesi Payas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.B.A. idaresindeki otomobil ile Enes Gök yönetimindeki motosiklet, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gök'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gök'ün cenazesi Payas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA