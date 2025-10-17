Haberler

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne Yeni Yabancı Dil Laboratuvarları Kazandırıldı

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne modern yabancı dil laboratuvarları kuruldu. Açılış töreninde, üniversitenin yabancı dil eğitimi için büyük bir eksikliği kapatacak olan bu laboratuvarların, eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine (HMKÜ) son teknolojiyle donatılmış akıllı tahtalar, modüler sıra, ergonomik çalışma koltuklarına sahip 4 yabancı dil laboratuvarı kazandırıldı.

KAİSDER'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak laboratuvarların açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

KAİSDER üyesi kuruluşlar Deniz Yapı AŞ, Eigen Mühendislik, Epa Emlak AŞ, Grup Cam, Meiser, Offi Teknik Mobilya ve TED Üniversitesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 4 derslikte, aynı anda 120 öğrenciye eğitim verilebilecek.

Son teknolojiyle donatılmış akıllı tahtalar, modüler sıra, ergonomik çalışma koltukları ve dil modülüyle eğitim malzemelerine sahip sınıflar eğitime katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitenin daha önce yabancı dil eğitimine yönelik bir merkezinin bulunmadığını bildirerek, yeni laboratuvarların bu alandaki büyük bir eksikliği gidereceğini belirtti.

Katkılarından dolayı KAİSDER'e teşekkür eden Eren, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aynur Hanım'la (KAİSDER üyesi Aynur Aydoğan) tanıştık. Kendisi 'Ne yapabiliriz?' diye sorduğunda, merkez dersliğimizin içerisinde bir dil laboratuvarının üniversitemiz için çok faydalı olacağını söyledik." ifadesini kullandı.

Eren, fikir alışverişinin ardından başlatılan sürecin uzun bir çaba ve özveri sonucunda tamamlandığını anlattı.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider de derneğin sadece ekonomik alanda değil, toplumsal alanda değer yaratmaya önem verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu değerlerin başında da eğitim geliyor. Kaldı ki eğitime yapılan yatırım, bölgelerin ekonomik değer yaratmasına, üretim ve ihracatta başarılı olunmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. O yüzden depremden etkilenen Hatay'a, çok değerli üniversitemiz Mustafa Kemal Üniversitesi'nde, eğitimin nitelikli ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için dil laboratuvarları kurduk. Bu laboratuvarların, HMKÜ öğrencilerinin yabancı dil becerilerini geliştirmesine ve üniversitenin akademik altyapısına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Öte yandan, açılışta, laboratuvarların kurulmasına doğrudan katkı sağlayan KAİSDER üyeleri Aynur Aydoğan, Elif Saçak Köksoy, Kırçiçeği Korkmaz, Canan Karalar, Burcu Ketrez ve İrem Kolbakır'ın katılımıyla panel düzenlendi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
