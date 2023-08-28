Hatay, Malatya ve Elazığ'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.