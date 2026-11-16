Hatay Kırıkhan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Hatay Kırıkhan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, otomobildeki F.K, V.Ç, G.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan zanlılardan O.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen F.K, V.Ç. ve G.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA