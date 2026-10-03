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Hatay Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

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Hatay Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil Kırıkhan- Reyhanlı kara yolunda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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