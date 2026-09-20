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Hatay İskenderun'da işçi yatakhanesinde yangın çıktı, 5 işçi dumandan etkilendi

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İskenderun Cebike Mahallesi'nde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı, tedavileri sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 işçinin tedavisi sürüyor.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde, gece saatlerinde, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Hatay İskenderun'da işçilerin yatakhane konteynerinde yangın çıktı, 5 işçi etkilendi

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