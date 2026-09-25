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Hatay İskenderun'da dönerci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Hatay İskenderun'da dönerci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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