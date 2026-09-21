Hatay İskenderun'da 260 ortaokul ve 120 lise öğrencisi DENEYAP seçme sınavına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için düzenlenen seçme sınavına girdi.

Gençlik Merkezi'nde yapılan sınava, teorik sınavda başarılı olan 260 ortaokul ve 120 lise öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, kendilerine verilen materyalle yönerge doğrultusunda tasarım yaptı.

Katılımcıların hazırladığı çalışmalar, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, hazırlanan projelere göre not verileceğini belirterek, "Değerlendirme sonucunda bizlerle DENEYAP eğitim sürecine girecek öğrencilerimiz belirlenmiş olacak." dedi.

Kaynak: AA