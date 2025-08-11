Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.