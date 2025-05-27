Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı
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Samandağ'da Tekebaşı Mahallesi'nde bir köpekte kuduz tespit edilmesi sonucu, Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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