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Hatay'ın Payas ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

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Kürtül Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir trafoda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Kürtül Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir trafoda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kürtül Payas Hatay Yaşam Güncel Haberler

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