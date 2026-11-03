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Hatay'ın Hassa ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde akşam saatlerinde TIR ile çarpışan otomobil demir yığınına döndü; araçta sıkışan 4 kişi itfaiye erlerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde TIR ile çarpışıp, demir yığınına dönen otomobildeki 4 kişi, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hassa ilçesi Gaziantep- Hatay kara yolu Aşağıkarafakılı Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 2491 plakalı otomobil ile H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekipleri teslim edildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TIR şoförünü ifadesini almak için karakola götüren jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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