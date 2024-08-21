Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
İskenderun-Adana Otoyolu'nun Sarımazı mevkisinde seyir halinde olan 31 AFN 767 plakalı tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tır sürücüsü A.Z'nin ihbarı üzerine olay yerine müdahale edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun- Adana Otoyolu'nun Sarımazı mevkisinde, 31 AFN 767 plakalı tırda seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracını yol kenarına çeken tır sürücüsü A.Z'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.