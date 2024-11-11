Hatay'ın Belen İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde Kömürçukuru Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.