Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Kozaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.