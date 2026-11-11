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Hatay'ın Arsuz ilçesinde devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gökmeydan Mahallesi'nde devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi, Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökmeydan Mahallesi'nde devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.E. ve N.E. Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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