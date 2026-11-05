Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, basının doğru bilgilendirmedeki önemini vurguladı

Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, basının doğru bilgilendirmedeki önemini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Polis Evi'ndeki programda İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, basın mensuplarıyla görüştü. Kent gündemi ve huzur-güven çalışmalarının konuşulduğu buluşmada Özen, basının doğru bilgilendirmedeki önemine dikkati çekti; gazeteciler yeni görevinde başarılar diledi.
Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özen, Hatay Polis Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gazetecilerle sohbet ederek kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan programda Özen, basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemine dikkati çekti.
Gazeteciler de Özen'e yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA