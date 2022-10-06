Hatay Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra lastiği patlayan THY uçağının tahliye görüntüleri ortaya çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

"İTFAİYE EKİPLERİ SOĞUTMAYI SAĞLADI"

105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02: 50 sıralarında İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçağın saat 03: 11'de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev aldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000b metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Akabinde Arff Birimi soğutma işlemini belli bir süre devam etmiş olup, şuan uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TAHLİYE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hatay Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra lastiği patlayan THY uçağının tahliye görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın soğutma çalışmalarına devam edilirken bir yandan da vatandaşların uçaktan indirildiği anlar yer aldı.