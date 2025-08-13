Hatay Hassa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel
