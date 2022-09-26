Hatay haberi | Hatay'da evlerinde kaçak ürünler bulunduran 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Hatay haber: Hatay'ın Hassa ilçesinde, ikametlerinde kaçak ürünler ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Hassa ilçesinde, ikametlerinde kaçak ürünler ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen Gülkent ve Aktepe mahallelerindeki iki eve operasyon düzenledi. Adreslerde kaçak 20 litre içki, 510 paket sigara ve 28 paket çay ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ev sahipleri AA. ve H.A'yı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu Jandarma Hatay Güncel Haberler

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