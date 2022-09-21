Hatay haberi... Hatay'da bir otomobilde 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hatay haber: Hatay'ın Belen ilçesinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.
Araç içerisinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel