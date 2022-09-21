Hatay haberi... Hatay'da bir otomobilde 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Güncel Haberler Hatay haber: Hatay'ın Belen ilçesinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Belen ilçesinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı. Araç içerisinde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli Hisarcık Belen Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haberi... Hatay'da bir otomobilde 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.