Hatay haber! Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi
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Hatay gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 testi ile parçaları ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 testi ile parçaları ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tarihi eser arandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, şüphelilerin tünel kazdığı bahçede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, içi boş 26 testi ve parçaları bulundu.
Gözaltına alınan ikamet sahibi İ.E. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel