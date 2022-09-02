Hatay gündem: Hassa'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Güncel Kaynak: AA / Burhan Ateş Hatay Güncel Haberler

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