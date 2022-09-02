Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay gündem: Hassa'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title