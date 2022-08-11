Hatay gündem haberi | Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Hatay habere göre Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, M.E'nin kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Güncel AA / Hüseyin Yıldız Kurtlusoğuksu Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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