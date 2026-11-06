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Hatay Erzin'de 4 Kasım'da kıraathaneye molotofkokteyli atan 3 zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 4 Kasım'da İstiklal Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da İstiklal Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, gün içerisinde yaşanan tartışmanın ardından kıraathanedeki bir kişiye yönelik molotofkokteyli atıldığını belirledi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler M.B.A, H.K. ve K.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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