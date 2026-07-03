Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y. Ç, İ. A. ve M.B. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar kök kenevir ve sentetik ecza ele geçirildi.