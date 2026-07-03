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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, kök kenevir ve sentetik ecza ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y. Ç, İ. A. ve M.B. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar kök kenevir ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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