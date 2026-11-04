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Hatay Dörtyol'da sağanak su baskınına yol açtı, araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Hatay'da sabah başlayan ve akşam da süren sağanak, Dörtyol'da caddeleri ve sokakları su altında bıraktı. Araçlarında mahsur kalan 3 kişi ile evlerinde mahsur kalan 1'i hamile 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı; ev ve iş yerleri zarar gördü.

DÖRTYOL'DA SU BASKINLARI

Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Karakese Mahallesi'nde debisi yükselen dere taşarken, Beşikgöl mevkisinde su basan yolda araçlarında mahsur kalan 3 kişi ile Özerli Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 1'i hamile 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su baskınları nedeniyle ev ve iş yerleri de zarar gördü. Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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