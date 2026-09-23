Haberler

Hatay Defne'de kamyonet park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Defne'de kamyonet park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobile binmek üzere olan kadın son anda yaralanmaktan kurtuldu; yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

HATAY'ın Defne ilçesinde kamyonetin, park halindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında bir kadının, kamyonetin çarptığı otomobile binmek üzereyken son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, Defne ilçesi Antakya-Samandağ kara yolu Tavla Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki otomobile hızla çarptı. Kamyonetin çarptığı otomobile binmek üzere kapıyı açan bir kadın ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim

CHP'nin tek bir açıklamasından sonra istifaya karar vermiş
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi

1 yılda tam 200 kat artmış! İşte tutuklanan kardeşlerin savunması
Ergenlerde 'cam gibi cilt' takıntısı büyüyor! Uzmanlar uyardı: Serum ve asit yığmak cildi bozuyor, 3 ürün yeterli

"Cam gibi cilt" diye bir şey yok! Ergen rutininde 3 ürün kuralı
Karaman'da karı koca evde ölü bulundu! Kimyasal madde kokusu alınınca 11 katlı site boşaltıldı

Karı koca evde ölü bulundu! O koku fark edilince site boşaltıldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı

Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı