Depremde 270 Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidans Davası... Tutuklu Müteahhit Coşkun, "Cennetten Bir Köşe" Diye Satış Yapmadıklarını İleri Sürdü

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 270 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasının 10'uncu duruşmasının ikinci gününde sanıklar dinlendi. Tutuklu müteahhit sanık Mehmet Yaşar Coşkun, rezidans için hiçbir zaman "Cennetten bir köşe" diye satış yapmadıklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu en az 270 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cuma günkü duruşmada dinlenen müştekiler, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) meydana gelen sorun nedeniyle duruşmaya ikinci gününde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Kara, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ve inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu'nun katılmadığı duruşmada, müşteki ve taraf avukatları salondaki yerini aldı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da duruşmayı izledi.

"'Cennetten bir köşe' diye satış yapmadık"

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, rezidansta hiçbir zaman "Cennetten bir köşe" diye satış yapmadıklarını öne sürdü. Coşkun, bina yapımında herhangi bir kusuru varsa en ağır cezayı çekmeye razı olduğunu belirterek, yaptığı işin kaliteli olduğuna inandığını söyledi. Depremden önce oda başkanıyken Hatay'da depremle ilgili seminerler düzenlenmesi için akademisyenleri davet ettiğini ifade eden Coşkun, binanın depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini ve müteahhitliğini yaptığı tüm binaların sağlam olduğunu savundu.

Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

"Cennetin bir köşe" paylaşımlarını gösterdiler

Sanıkların ardından mahkeme heyeti taraf avukatlarını dinledi. Müşteki avukatları, sanık Coşkun'un "'Cennetten bir köşe' diye satış yapmadık" açıklamasına tepki göstererek Antis Yapı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları gösterdi. Sanık avukatları da bilirkişi raporlarında tutarsızlık olduğunu öne sürerek yeni bilirkişi raporu talep etti.

Mahkeme heyeti, gece saat 00.30'da ara kararını açıklayarak sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

"Adalet 'olası kast'la gelecek"

Rezidansın enkazında anne, baba ve kardeşini kaybeden avukat Yeşim Toplu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, dosyanın 6'ncı kez bilirkişi heyetine gittiğini belirterek sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmaları için ek savunma alınması talebini yineledi.

Milletvekilleri, baro başkanları ve kamuoyunun desteğiyle duruşmanın sağlıklı geçtiğini, mahkeme heyetinin kendilerini dinlediğini aktaran Toplu, "Arada sıkıntılar çıksa da bundan sonra yargılamanın daha sağlıklı, adil bir şekilde gideceğini umarak bugün mutlu çıktım. Çünkü inanıyorum, adalet 'olası kast'la gelecek. Bir sonraki duruşmada hep birlikte kalabalık bir şekilde burada adalet için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

"En azından suçluların hapiste kalmaları şimdilik bizi mutlu etti"

Enkazda ablası ve yeğeninin naaşına ulaşılamayan, kendisi ise enkazdan sağ çıkarılan Cemile İncili, "İki gündür mahkeme ile uğraşıyoruz. Çok yorulduk; ama bu defa mahkemede bizim savunmamızın dinlenmesi hoşumuza gitti. En azından suçluların hapiste kalmaları şimdilik bizi mutlu etti."

Kaynak: ANKA