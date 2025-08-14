Hatay'daki Orman Yangını İkinci Gününde; Havadan Müdahale Başladı

1) HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE; HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

HATAY'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam ederken, günün ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başlatıldı.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkiinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma mücadelesi ikinci gününde sürerken, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

Yangına gece boyu karadan 173 araç ve 470 personelle müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.