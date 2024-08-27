Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı Atıklardan Arındırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı, atıklardan arındırıldı.

Büyükşehir ve Samandağ belediyelerinden 30 kişilik ekip, 2 kamyon ve kepçe yardımıyla alandaki çöpleri topladı. Poşetlere konulan atıklar, çöp döküm sahasına götürüldü.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, temizlik çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada, Mileyha Sulak Alanı'nın önemini anlattı.

Alana moloz dökülmesine engel olduklarını belirten Karaçay, "Samandağ tarihinde ilk kez buraya zabıta devriyeleri koyduk, kuşlarla ilgili uyarıcı tabelalar astık." dedi.

Karaçay, Mileyha Sulak Alanı hakkında çıkan bazı olumsuz haberlerin görsellerinin de eski olduğunu kaydetti.