Hatay'daki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi yaz kurslarına 62 öğrenci katıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından insanların iyi olma haline katkıda bulunmak üzere kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen yaz kursları sona erdi.

Vali Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik modern bir şekilde tasarlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te açılan merkezde 2 ay boyunca 6 branşta kurs verildi.

Kursiyerlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açılan aşçılık, kuaförlük, el ve görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları ile drama kurslarına 62 öğrenci katıldı.

Vali Masatlı, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz kursları kapanış programında, depremlerin insanların hayatında kapanması zor derin izler bıraktığını söyledi.

O günden itibaren devlet-millet dayanışmasının en önemli örneklerini hep birlikte sergilediklerine dikkati çeken Masatlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve başkanlığında bu zamana kadar dünyanın şahit olmadığı bir imar, ihya ve inşa çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da insanlarımızın her yanı ve yönüyle bütün hayatına dokunmak için pek çok çalışmayı ve projeyi de yürütmeye başladık. Biz buna ' Hatay modeli' dedik. Hatay modeli ile aslında bizim ifade etmek istediğimiz şey şuydu, yani bizler tabii ki konutlarımızı, iş yerlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, yollarımızı, altyapımızı yapıyoruz ama diğer taraftan insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onlara sosyal iyileşme sağlayacak, onların tekrar üretmesi, çalışmasına, koşmasına, 'ben buradayım, ben varım, ben de yaparım' demesine de vesile olmak istedik."

Masatlı, bu kapsamda, merkezin açılışını 2024'te Emine Erdoğan ile yaptıklarını hatırlatarak, merkezle insanların umudunun yeniden yeşermeye başladığını gördüklerini anlattı.

Merkezin Türkiye'de benzerinin olmadığının altını çizen Masatlı, şöyle konuştu:

"Biz burayı yaparken Valiliğimiz, Mustafa Kemal Üniversitemiz ve Fiziksel Engelliler Vakfımız o zaman sadece bir ortez-protez merkezi gibi düşünmüştük. Uzuv kaybı yaşamış insanlarımıza destek olmak için düşünmüştük ama süreç içerisinde burası engeli olan insanlarımızın iyileşmesine, sosyal hayata katılmasına, yeniden üretmesine, çalışmasına, sanatla, birtakım uğraşlarla buluşmasına da vesile oldu."

Konuşmaların ardından öğrenciler müzik dinletisi, dans ve drama gösterisi gerçekleştirdi. Vali Masatlı, kursiyerlerle sohbet edip, ürettikleri eserleri inceledi.

Kaynak: AA