Haberler

Hatay Valiliği hastanede "canlı bomba" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın üzerinde canlı bomba olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Valilik açıklamasında, ihbarın asılsız olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın üzerinde canlı bomba olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan B.O.'nun üzerinde canlı bomba olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Duruma anlık müdahale edildiği ve hastanede gerekli tedbirlerin hızlıca alındığı anlatılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermeyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar