Hatay'daki 6.4'lük deprem anı kamerada! Arama kurtarma ekibinin aracı beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaşattığı şehir olan Hatay'da dün akşam saatlerinde yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Depremin ilk saniyelerinde arama kurtarma ekiplerine ait araçların ve binaların beşik gibi sallandığı görüldü. Depremin vahametini gözler önüne seren video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay, aynı korkuyu 15 gün sonra yeniden yaşadı.

HATAY'DA İKİ YENİ DEPREM

Saat 20.04 sıralarında merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ile Samandağ merkez üssü 5.8 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

DEPREM ANI KAMERADA

Çevre illerde de hissedilen deprem anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, araçlar ve hasarlı binalar beşik gibi sallandı. Depremin vahametini gözler önüne seren video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.