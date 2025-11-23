Haberler

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı. 7 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Altınözü-Antakya kara yolunun Enek mevkisindeki kavşakta sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

