Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Altınözü-Antakya kara yolunun Enek mevkisindeki kavşakta sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.