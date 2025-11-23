Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı. 7 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Altınözü-Antakya kara yolunun Enek mevkisindeki kavşakta sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel