Zincirleme kazada durağa dalan otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldular

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaygan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otomobil durakta bekleyen kişilere çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazanın detayları güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'da kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilin çarptığı durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yoldan çıkan otomobillerden biri, otobüs durağına çarptı. Bu sırada durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, duraktaki kişilerin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
