Hatay'da Zeytinlikte Yangın: 10 Bin Ağaç Zarar Gördü

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Hatay'ın Belen ilçesindeki zeytinlik alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 bin zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şenbük Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 bin zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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