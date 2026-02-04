6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Zeytin Ağaçları Kesilen Çiğdem Arslan'ın Başlattığı Hukuki Süreç Devam Ediyor

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde TOKİ yolu için tapulu zeytinliklerinin kamulaştırma yapılmadan gasbedildiğini, zeytin ağaçlarının kesildiğini belirten Çiğdem Arslan'ın hukuki mücadelesi sürüyor. Arslan, "Bir buçuk sene geçmesine rağmen ortada ne bir suçlu var ne de bir yetkili. Tamamen gasp yöntemiyle, kamu yararı adı altında bir yol oluşturuldu; fakat buna dair herhangi bir belge yok" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde 2024 yılının Ağustos ayında TOKİ'ye yol için birçok tapulu zeytinliğe tebligat ve resmi kamulaştırma olmadan el konuldu ve çok sayıda zeytin ağacı kesildi. Bölge halkı ağaç kesimi ve kamulaştırmalara açıklama ve eylemlerle çok kez tepki gösterdi.

Arazisi kamulaştırıp zeytinleri kesilen Çiğdem Arslan, zeytinliğe çadır kurarak 32 gün boyunca nöbet tuttu. Arslan, kamulaştırmanın hukuksuz olduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıdı. Tüm zeytinlikleri kesilen ve arazisinden yol geçen Çiğdem Arslan'ın hukuk mücadelesi hala sürüyor. Arslan, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Geçen sene temmuz ayında başlayan bir arazi gasbı ile karşı karşıya kaldım ve 53 gün süren bir çadır direnişi başlattım. Bu 53 günün sonunda, hukuki süreç de devam ederken bir dava açıldı. Herhangi bir kamu kararı olmaksızın, gasp yöntemiyle ağaçlarım söküldü ve ben buna karşı durmaya çalıştım. Tapular halen benim üzerimde olmasına rağmen, şu anda arazimin üzerinden beton asfalt dökülmüş bir yol geçirilmiş durumda."

Hukuk sürecinde ne yazık ki açtığım dava ikiye bir oyla reddedildi. Ancak hukuk mücadelemden vazgeçmiyorum; sürece devam ediyorum. Bir buçuk sene geçmesine rağmen ortada ne bir suçlu var ne de bir yetkili. Tamamen gasp yöntemiyle, kamu yararı adı altında bir yol oluşturuldu; fakat buna dair herhangi bir belge yok.

Şu anda reddedilen davaya avukatımla birlikte itiraz ettik. Ben davayı Valiliğe karşı açtım, çünkü orada 'geçici konaklama' ve 'el koyma' kararıyla, yani geçici olması gereken bir durum üzerinden, kalıcı bir yol yapıldı ve ihale edildi. Bu ihalenin sonucunda herhangi bir kamu kararı olmadığı için davayı yetkili makam olan Valiliğe açtım.

Dava reddedildi; gerekçe olarak da söz konusu alanı kendilerinin kullanmadığını, AFAD'a tahsis ettiklerini beyan ettiler. Buna istinaden davam reddedildiği için ben de bu karara itiraz ettim. Bunun yanı sıra AFAD'a da, Ankara 8. Asliye'de bir dava açtım. Çünkü kimin suçlu olduğunu bilmiyorum. Karşımda bir muhatap yok, bir yetkili yok.

Tamamen ortada kalmış bir vaziyetteyim. Bir buçuk senedir gasbedilen arazimin kimler tarafından alındığını dahi bilmiyorum. Yani tam anlamıyla bir muamma. Depremi yaşadık; depremden bu yana yaşadığımız mağduriyetler ayrı. Özel mülklerimiz gasbedildi ve biz çoluk çocuk sahibi insanlarız. Üniversite öğrencisi bir kızım var, iki kızım okuyor; biri üniversitede, diğeri sınava hazırlanıyor. Yani ben hala karşımda bir muhatap bulabilmiş değilim."