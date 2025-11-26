Haberler

Hatay'da Zeytin Bahçesinde 625 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Zeytin Bahçesinde 625 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Altınözü ilçesinde yapılan operasyonla bir zeytin bahçesinde 625 bin adet uyuşturucu ecza hapı bulundu. Olayla ilgili M.U. adlı kişi tutuklandı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde ekiplerin bir zeytin bahçesinde yaptığı aramada torba içerisinde 625 bin adet uyuşturucu ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin bugün bahçeye gerçekleştirdiği operasyonda torba içerisinde 625 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.U., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.U., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
