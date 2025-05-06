Hatay'da Zabıta Ekiplerinden İş Makinelerine Denetim
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makinelerine yönelik denetimlerde çevreye zarar veren sürücülere ceza kesti. Denetimler kapsamında hafriyat kamyonları ve beton mikserleri kontrol edildi.
Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
İş makinelerine yönelik denetimde, hafriyat kamyonu ve beton mikserleri kontrol edildi.
Ekipler, denetimlerde araçlardaki yükü kapatmayan, çevreye moloz ve mıcır döken sürücülere ceza kesti.
Öte yandan ekipler "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla Çevlik-Arsuz yoluna çöp döken bir sürücüyü de uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel